ЦБ предложил ввести биометрическую систему для выдачи микрозаймов

В ЦБ предложили ввести обязательную биометрическую индентификацию при выдаче кредитов, чтобы снизить количество случаев мошенничества в сфере микрозаймов. Директор Института нового общества Василий Колташов рассказал, насколько эффективна данная мера, сообщает АБН24 .

Эксперт отметил, что запрет или самозапрет на получение кредита станет актуальным решением. Формально защита уже существует, например, запрещено использовать имущество в качестве залога на микрозаймы. Граждане не могут отвечать своим имуществом, однако в реальности это все равно приходится док

Называть в суде, и микрофинансовая организация может легко ограбить бедного человека.

Ужесточение путем внедрения биометрической системы также может стать эффективной мерой. Организации не смогут оформлять кредиты просто на паспорт, что сократит количество мошеннических действий и кредитных махинаций.

Колташов добавил, что проблему можно было решить введением уголовной ответственности за ростовщичество, например, запретив кредиты со ставкой выше, чем предлагает ЦБ, или запретив любую ответственность заемщика перед микрофинансовыми организациями.

«Любые попытки взыскания имущества должны рассматриваться как мошенничество в крупном размере, с соответствующей уголовной статьей и последующим закрытием таких организаций», — заявил эксперт.

По мнению специалиста, микрофинансовые организации являются порождением коммерческих банков, которые инвестируют в них. Так, у организаций сформировалось мощное лобби, которое помогает им продолжать существовать, однако стоит усилить контроль за их деятельностью. Биометрическая система может стать шагом на пути к этому.