сегодня в 14:34

Губернатор Чибис: в Мурманской области сбили три беспилотника

Все три беспилотника в Мурманской области ликвидированы, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Ранее СМИ писали, что один из дронов прилетел со стороны Норвегии, еще два — со стороны Архангельска. Они замечены в районе Североморска.

Ранее украинцы сделали попытку атаковать аэродром Оленья в Мурманской области, но дроны противника были сбиты системой ПВО.

Чибис подчеркивал, что в области делают все необходимое для повышения безопасности. По беспилотным аппаратам работает система ПВО.