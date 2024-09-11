Один из беспилотников прилетел в Мурманскую область со стороны Норвегии
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Предварительно, один из дронов, которые были замечены в районе Североморска в Мурманской области, прилетел со стороны Норвегии, сообщает Baza.
Еще два беспилотника летят со стороны Архангельска.
Как отметил глава Мурманской области Андрей Чибис, в регионе принимаются все необходимые меры для повышения безопасности. ПВО работает по дронам противника.
Ранее ВСУ пытались атаковать аэродром Оленья в Мурманской области, но беспилотники были сбиты системой ПВО.