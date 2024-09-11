Один из беспилотников прилетел в Мурманскую область со стороны Норвегии Происшествия сегодня в 11:37 Фото - © Wikipedia.org

Предварительно, один из дронов, которые были замечены в районе Североморска в Мурманской области, прилетел со стороны Норвегии, сообщает Baza.