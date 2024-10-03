сегодня в 13:03

В МТС прокомментировали решение ФАС о нарушении антимонопольных законов

ФАС РФ признала, что компания МТС виновна в нарушении антимонопольных законов, поскольку в апреле и мае 2024 года в среднем на 8% увеличила цены на услуги сотовой связи для около 30 млн клиентов. В пресс-службе оператора прокомментировали это решение, сообщили РИАМО.

Федеральная антимонопольная служба считает, что стоимость услуг связи увеличили экономически необоснованно. Интересы пользователей были проигнорированы.

Также в ФАС предписали МТС уменьшить стоимость подорожавших тарифных планов. Еще орган власти потребовал отправить незаконно заработанные деньги в бюджет России.

«Мы уведомлены о решении, дальнейшие действия будем определять после ознакомления с позицией регулятора», — прокомментировали ситуацию эксклюзивно для РИАМО в пресс-службе МТС.

Ранее подмосковное УФАС признало «МТС-банк» нарушившим закон о рекламе. Причиной стало смс-сообщение с предложением финансовых услуг, которое пришло одному из клиентов.