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Ефимов: в районе Новой Москвы построят еще один современный образовательный комплекс

В районе Коммунарка появится новый образовательный комплекс на 1045 мест, который построит инвестор. Для реализации проекта были внесены корректировки в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) данного участка, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На свободном от застройки земельном участке сформирована территориальная зона площадью почти 2,5 га. Инвестор возведет там образовательный комплекс, рассчитанный на 825 школьных и 220 дошкольных мест. Предельная площадь строения составит 23 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что после завершения работ объект будет передан городу.

ПЗЗ — это свод правил и нормативов, определяющих допустимое использование земельных участков и параметры строительства. Они устанавливают разрешенные виды деятельности, а также требования к проектированию и возведению зданий.

Как пояснила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская, возведение школ и детских садов в ТиНАО повышает качество жизни местных жителей, предоставляя доступ к современному образованию и создавая комфортную среду для детей.

«Объект появится по адресу: Саларьевская улица, з/у 17. Недалеко от него находятся станции „Саларьево“, „Филатов Луг“ и „Румянцево“ Сокольнической линии метро», — рассказала Княжевская.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал о строительстве школы в Марьиной Роще, которое закончится в текущем году.

Строительство в Москве соцобъектов соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».