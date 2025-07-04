В Электростали благоустраивают двор на улице Советской

В Электростали продолжаются работы по комплексному благоустройству дворовых территорий в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На этой неделе подрядчики начали приводить в порядок двор по адресу: ул. Советская д. 7, 9, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Рабочие укладывают на подготовленную основу свежий асфальт, обустраивают бордюры и парковки. Также скоро здесь установят современное комфортное освещение и обустроят новые пешеходные дорожки.

В рамках государственной программы в Электростали было запланировано благоустройство 12 дворов, в большинстве из них работы уже полностью завершены

«Все программы, выполняемые в городе по государственным контрактам, исполнены на 98%. По комплексному благоустройству нам осталось закрыть два двора, в ближайшее время они будут распакованы» — отметил на еженедельном совещании заместитель главы Электростали Владимир Денисов.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.