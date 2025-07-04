Отрасли обращения с отходами необходимы 12 новых нормативных актов

Природоохранная вертикаль актуализировала статус нормативной базы, регулирующей сферу обращения с отходами. Донастройка отрасли требует 12 новых нормативно-правовых актов. Об этом сообщили на заседании штаба по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства под председательством Заместителя Председателя Правительства Дмитрия Патрушева, передает пресс-служба Российского экологического оператора.

«Наши основные усилия были направлены на выпуск нормативных правовых актов во исполнение Федерального закона № 497-ФЗ, который регулирует вопросы обращения с ТКО на труднодоступных территориях, а также вопросы производства искусственного грунта. План-график, утвержденный Правительством, предусматривает принятие ряд нормативно-правовых актов. Из них четыре уже приняты. В первую очередь это постановление Правительства, предусматривающее внесение изменений в Единые требования к объектам обращения ТКО. Оно устанавливает требования к перегрузочным станциям и объектам утилизации с производством искусственного грунта», — рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Также, по его словам, принят ряд приказов Минприроды России. Первый предусматривает внесение изменений в состав информации, подлежащей размещению во ФГИС УТКО. Второй — расширение состава информации в программе производственного экологического контроля. Третий — формирование отчетов об осуществлении производственного экологического контроля.

Кроме того, пять проектов постановлений внесены на рассмотрение в Правительство. Они предусматривают изменения в порядок разработки и утверждения инвестиционных и производственных программ; порядок разработки территориальных схем обращения с отходами; Положение о ФГИС УТКО; правила формирования федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности; основы ценообразования в области обращения с ТКО.

Также председатель думского комитета по экологии и природопользованию Дмитрий Кобылкин доложил о трех проектах федеральных законов, которые находятся в высокой степени готовности. В частности, первый законопроект позволит дать возможность регионам привлекать регоператоров к созданию и содержанию контейнерных площадок. Второй законопроект определяет процедуру ликвидации несанкционированных свалок на федеральных и неразграниченных землях. Третий проект закона будет регулировать обращение со строительными отходами.