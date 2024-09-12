Подмосковное УФАС признало ПАО «МТС-Банк» нарушившим закон о рекламе

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение физического лица о направлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой финансовой услуги ПАО «МТС-Банк» с признаками нарушения закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По результатам рассмотрения обращения, управлением было возбуждено дело по признакам нарушения банком части 7 статьи 5, пункта 2 части 2 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе финансовой услуги всех условий, влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугой лица, или на сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугой лица.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ПАО «МТС-Банк» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.