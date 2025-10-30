В Москве задержали создателей вируса «Медуза»

Отмечается, что трое молодых IT-специалистов подозреваются в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.

По предварительной информации, они почти 2 года назад разработали и стали распространять через форумы хакеров ПО под названием «Медуза», которое предназначено для хищения учетных данных, сведений о криптокошельках и другой информации.

В мае этого года подозреваемые получили неправомерный доступ к данным одного из учреждений Астраханской области. Охраняемая законом служебная информация была скопирована на подконтрольное им серверное оборудование.

Также установлено, что хакеры разработали и распространяли еще один тип вредоносного программного обеспечения для нейтрализации средств защиты компьютерной информации и создания ботнетов — сетей зараженных компьютеров, которые используются для масштабных кибератак.

В России готовится пакет законопроектов, направленных на законодательное регулирование деятельности «белых хакеров» — специалистов по выявлению уязвимостей в информационных системах.

