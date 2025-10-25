Госдума готовит пакет законопроектов по легализации этичного хакерства
В России готовится пакет законопроектов, направленных на законодательное регулирование деятельности «белых хакеров» — специалистов по выявлению уязвимостей в информационных системах, сообщает газета «Известия».
Как сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, документы предусматривают внесение изменений в Гражданский кодекс, федеральное законодательство об информации и Уголовный кодекс.
Поправки разрешат тестирование программ на уязвимости без согласия правообладателей при условии соблюдения безопасности и установят ответственность за неправомерную передачу данных об уязвимостях.
Законопроекты, разработанные при участии экспертного сообщества и Минцифры, должны создать правовые условия для развития этичного хакерства и укрепить цифровой суверенитет России.
Планируется, что новые нормы вступят в силу с 1 марта 2026 года.