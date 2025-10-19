В результате серии кибератак, нацеленных на военные объекты Великобритании, произошла утечка секретных данных. Ответственность за взлом местные власти возложили на группу российских хакеров, действовавших через стороннего подрядчика, что усугубляет проблему уязвимости британских Вооруженных сил, сообщает Daily Mirror .

По данным зарубежного СМИ, хакеры смогли получить несанкционированный доступ к конфиденциальным файлам, скомпрометировав систему безопасности компании, оказывающей услуги по техническому обслуживанию и строительству для Минобороны Великобритании. Инцидент был оценен как катастрофический, поскольку хакерам удалось обойти передовые защитные механизмы, предназначенные для защиты информации Вооруженных сил, используя брешь в системе.

Министерство обороны проводит тщательное расследование масштабного инцидента, подозревая в его организации российскую хакерскую группировку Lynx. Среди пострадавших объектов числится авиабаза Королевских ВВС в Лейкенхите, расположенная в Саффолке, где, по некоторым данным, помимо американских истребителей-невидимок F-35, хранится и ядерное оружие.

Атака произошла вскоре после того, как Национальный центр кибербезопасности выпустил предупреждение о значительном росте числа кибернападений на территории Великобритании, достигшем рекордных показателей. Согласно данным MailOnline, за год, предшествующий сентябрю, было зафиксировано 204 кибератаки.

Представитель британского министерства обороны заявил, что ведомство придерживается строгой и активной стратегии противодействия киберугрозам, направленным против национальных интересов. В настоящее время проводится расследование сообщений о публикации в даркнете данных, имеющих отношение к Минобороны.

Помимо этого, в результате масштабного взлома, выявленного в прошлом году, злоумышленники получили доступ к системе расчета заработной платы, содержащей личные данные военнослужащих и ветеранов, включая имена, банковские реквизиты и некоторые адреса. Потенциально взлом затронул до 272 тыс. действующих и бывших военных.

Ранее российская сторона уже обвинялась в организации кибератак на самолет ВВС Испании, на борту которого находился министр обороны страны. Инцидент произошел во время полета над Калининградской областью, когда Маргарита Роблес направлялась в Литву для встречи с министром обороны этой страны Довиле Сакалиене.

