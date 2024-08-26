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В Москве суд приговорил к принудительным работам исписавших памятник Жукову

Тверской суд Москвы приговорил к году принудительных работ двух женщин, которые осквернили памятник советскому маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в центре столицы, сообщает ТАСС .

4 июня 55-летняя Вера Николаева и 28-летняя Анастасия Лысенкова пришли на манежную площадь и с помощью баллончика краски написали аббревиатуру «ГУР» (Главное управление разведки украинского Минобороны).

По словам женщин-вандалов, их обманули мошенники, которые обещали помочь с выплатой кредитов за выполнение задания.

Сотрудники полиции задержали злоумышленниц. В отношении женщин возбуждили уголовное дело по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение памятников ВОВ). Максимальное наказание по статье составляет 5 лет лишения свободы.