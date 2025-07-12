Суд арестовал виновника ДТП с пешеходами на Бережковской набережной в Москве

Никулинский районный суд Москвы на 2 месяца арестовал 23-летнего виновника ДТП с пешеходами на Бережковской набережной в Москве, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Накануне вечером когда электромобиль HIPhi Z на высокой скорости влетел в пешеходов, переходивших проезжую часть на зеленый сигнал светофора. При этом водитель не остановился и скрылся с места ДТП. Позднее полицейские нашли электрокар и задержали водителя. От медосвидетельствования он отказался.

В результате происшествия пострадали 5 человек, среди которых двое детей. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные получили травмы средней степени тяжести.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Суд избрал обвиняемому Тимуру М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.