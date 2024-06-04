Суд отправил в СИЗО женщин за надпись "ГУР" на монументе

Фото - © Осквернивших памятник Жукову женщин арестовали на два месяца/Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

сегодня в 22:26

Осквернивших памятник Жукову женщин арестовали на два месяца

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца осквернивших памятник маршалу Георгию Жукову женщин, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Веру Николаеву и Анастасию Лысенкову арестовали до 3 августа. Следствие считает их виновными по уголовной статье о нанесении ущерба памятникам и иным мемориальным воинским сооружениям.

По данным следствия, 4 июня подозреваемые написали на памятнике Жукову, установленному в центре Москвы, аббревиатуру «ГУР» - «Главное управление разведки» Украины.

Женщины дали показания, что они поддались на обещания телефонных мошенников помочь им в погашении кредитов.