«Корабль утонул! Он с людьми!»: шокирующие кадры крушения буксира в Самаре

Человек погиб и 5 пострадали при крушении винтового буксира на Волге в Самаре

В Самаре на Волге потерпел крушение винтовой буксир. Шокирующие кадры инцидента, который унес жизнь 34-летней женщины, опубликовали в Сети, сообщает SHOT .

Судно перевернулось при сильном порыве ветра. На видео заметно, что бушует непогода. Очевидцы, снимавшие происходящее, были в шоке от увиденного.

«Корабль утонул! А он с людьми!» — говорит девушка за кадром.

Потом можно заметить, как несколько мужчин машут руками и просят помочь им. Спасателям удалось спасти пять человек, женщина погибла. Причины крушения выясняются.

По меньшей мере четыре человека погибли, 23 спасены после того, как паром затонул у индонезийского острова Бали. Всего на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа.