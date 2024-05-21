В Москве суд не стал менять меру пресечения фигуранту дела об убийстве байкера

Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу об изменении меры пресечения для фигуранта дела об убийстве байкера Кирилла Ковалева Аббасова Иссахана Бахтияра оглы и оставил предыдущее решение в силе, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы .

Арестованный на время следствия Аббасов Иссахан Бахтияр оглы останется под стражей до 18 июня 2024 года. Ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33 УК РФ «Соучастие — посредник» п. п. «ж», «и»и ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, фигурант дела помог Шахину Аббасову скрыться с места преступления вместе с сообщниками. Он предоставил главному обвиняемому в деле об убийстве Ковалева автомобиль Kia K5, на котором преступник вместе с родственниками уехал из Москвы в Ростовскую область, где всех их задержали.

Убийство байкера Кирилла Ковалева произошло в Москве из-за замечание о неправильной парковке, которое он сделал Шахину Аббасову. Сначала между мужчинами завязался словесный конфликт, который перерос в драку с поножовщиной. Злоумышленник в какой-то момент достал нож и нанес несколько ударов потерпевшему, который в последствие скончался. На похороны байкера пришли более 100 человек.