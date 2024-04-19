Зарезал за замечание: что известно о нелегале, который убил байкера в Москве

В Москве нелегал убил байкера, который сделал ему замечание по поводу неправильной парковки. Трагедия произошла 17 апреля во второй половине дня. Личность подозреваемого была оперативно установлена. Сегодня, 19 апреля, следственный комитет Москвы сообщил о задержании Шахина Аббасова в Ростовской области. В материале РИАМО рассказываем о том, что известно об иностранце, совершившем убийство.

Как и из-за чего произошло убийство Кирилла Ковалева

По данным следствия конфликт между 24-летним Кириллом Ковалевым и 21-летним подозреваемым возник из-за неправильно припаркованного автомобиля. Водитель припарковал свой автомобиль «Тойота» на тротуаре, прямо у подъезда, перекрыв часть пешеходной зоны и доступ к мусорной камере. Это вызвало недовольство местного жителя, он сделал нарушителю замечание, за что в ответ получил множественные удары и не менее одного удара ножом в область живота. После чего нападавший и его пособники скрылись с места происшествия. Пострадавшему медики оказали всю необходимую помощь, но он скончался в больнице.

Следственный комитет России сообщил, что личность подозреваемого установлена. Им оказался гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся на территории России. Сейчас он находится в розыске.

Как уточняет издание «Известие» нелегал, убивший молодого мужчину, проживал в доме в квартире у родственников и парковка автомобиля вопреки правилам дорожного движения была для него обычной практикой. На этот раз замечание ему сделал один из жителей дома, на что нарушитель вызвал на подмогу своего родственника.

После этого рядом уже появился Кирилл, который приехал в гости к своей девушке. Тогда и завязалась потасовка, в ходе которой Кирилла ранили ножом. Врачи несколько часов боролись за его жизнь. По словам очевидцев скорая помощь приехала вовремя, но спасти молодого человека не удалось.Преступник нанес ему ножом удары в область расположения жизненно важных органов - живот, причинив проникающее ранение бедра и рану брюшной стенки.

Уголовное дело, поиск и задержание убийцы Кирилла Ковалева

Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Люблинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В квартире подозреваемого проведен обыск. Как сообщает прокуратура Москвы, 18 апреля был обнаружен брошенный автомобиль «БМВ» на улице Новороссийской, также на улице Верхние Поля найден автомобиль «Жигули», на котором скрывался подозреваемый. Действия его соучастников квалифицированы по части 2 статьи 105 УК РФ, как убийство, совершенное из хулиганских побуждений.

Было опубликовано фото предполагаемого орудия преступления - нож с выкидным лезвием, на рукоятке которого изображен волк.

Кроме того, в ходе обысков в квартире подозреваемого обнаружено свыше 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов США, которые изъяты. На контроле в прокуратуре установление принадлежности денежных средств и источника их получения.

Лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов («Хирург») заявил РИА Новости, что мотоклуб готов оказать содействие в поисках преступника, а также помочь родственникам убитого.

19 апреля столичное ГСУ СК РФ сообщило о задержании Шахина Аббасова. Подозреваемого в убийстве задержали в Ростовской области, в 900 км от Москвы. Следственный комитет уточнил, что в ближайшее время он будет доставлен для допроса. Аббасову и его братьям, которые помогали ему скрыться, грозит по 20 лет колонии.

Что еще известно о нелегале, убившем байкера

Фото - © СК России

По данным следствия, 21-летний гражданин Азербайджана, подозреваемый в убийстве, несколько раз менял автомобили, чтобы скрыться с места преступления. В России он находится нелегально, его временная регистрация закончилась в феврале.

18 апреля по делу об убийстве были задержаны отец и друг подозреваемого. По данным СМИ отец убийцы получил гражданство РФ с помощью фиктивного брака и сейчас идут поиски фиктивной жены.

По данным «Известий» отец подозреваемого нигде не работает и не может объяснить происхождение большой суммы денег в квартире. Якобы он их брал в долг в Азербайджане. Уточняется, что семья имеет несколько торговых точек на «Садоводе», но официально никто не трудоустроен. Кроме того, на найденном автомобиле подозреваемого было 60 штрафов на сумму около 77,5 тысяч рублей. На данный момент они оплачены.

По словам соседей буйного нелегала, он часто парковал свой автомобиль не по правилам и кичился связями в криминальном мире.

Кем был погибший Кирилл Ковалев

Фото - © vk.com

По данным СМИ погибший Кирилл проживал недалеко от места трагедии и приехал в гости к своей девушке, на глазах которой его смертельно ранили. Он интересовался мотоциклами, на нем и приехал в гости. Отец молодого человека характеризует его как правдоруба и доброго русского парня. В социальных сетях на своей странице Кирилл сообщал, что больше всего в людях ценит доброту и честность, а главным считает семью и детей. Парень занимался велоспортом и волейболом, а со своей невестой планировал съехаться в мае.

На месте убийства в Москве появился стихийный мемориал, люди несут цветы и зажигают свечи.