«Штрафер самокатный»: бабушки массово выходят на охоту за самокатчиками в Москве

Пенсионерки массово выходят на улицы Москвы, чтобы охотиться за нарушителями на самокате, сообщает «Осторожно, Москва» .

В Сети набрали много просмотров ролики, где бабушки вычисляют подозрительных самокатчиков. Пенсионерки обращают внимание на поездки вдвоем, опасные маневры и другие нарушения.

В роликах пожилые женщины в специальных желтых жилетках подходят к нарушителям и отчитывают их. Судя по реакции самокатчиков, замечание от бабушки оказалось страшнее, чем штраф.

Одну из пенсионерок в ролике спросили о ее работе. Она ответила так: «Я штрафер самокатный. Это мое хобби — за порядком следить».

Пенсионерки на видео помогают следить за порядком на самокатах и выявлять нарушителей. Это специальные исполнители, которые следят за ПДД, чтобы городские поездки были безопасными.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.