В Москве похоронили байкера, убитого из-за спора о парковочном месте

В столице похоронили байкера Кирилла Ковалева, которого зарезали из-за спора о парковке. С юношей пришли проститься свыше 100 человек, сообщает SHOT.

Молодого человека похоронили на Новолюберецком кладбище. На прощании присутствовали девушка Ковалева, на глазах которой его убили, родители и бабушка с дедушкой-полковником МВД.

Также проститься с юношей пришли неравнодушные жители и столичное мотобратство.

Убийство Кирилла Ковалева произошло 17 апреля во дворе дома в столичном Люблине. Он сделал замечание 21-летнему Шахину Аббасову за неправильную парковку. Между мужчинами произошла драка, в ходе которой Аббасов зарезал Ковалева и сбежал в Ростовскую область, где его в итоге поймали.

В рамках расследования уголовного дела задержали шесть человек, всех их арестовали на время следствия.