Суд арестовал всех шестерых фигурантов дела об убийстве байкера в Москве

Замоскворецкий районный суд Москвы в понедельник арестовал Шохрата Аббасова, который является вторым участником нападения и шестым фигурантом уголовного дела об убийстве байкера Кирилла Ковалева на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, 17 апреля конфликт начался после того, как Ковалев сделал Шахину Аббасову замечание из-за неправильно припаркованного автомобиля. Для решения конфликта Шахин привлек своих родственников, которые решили убить Ковалева.

Затем Шахин и Шохрат Аббасовы нанесли Ковалеву множественные ножевые ранения. После убийства братья Аббасовы скрылись с места преступления на автомобилях, которые были заранее подготовлены родственниками. В результате полученных ранений Ковалев скончался в медучреждении.

Шохрату Аббасову предъявлено обвинение по п. ч. 4 ст. 33 УК РФ (виды соучастников преступления- пособник)

п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 июня 2024 года (1 месяц 29 суток). таким образом, арестованы все шесть фигурантов дела об убийстве байкера в столичном районе Люблино.