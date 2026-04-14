В Москве суд арестовал косметолога, на приеме у которой умерла пациентка

Столичный суд арестовал косметолога Светлану Ц. по вине которой скончалась пациентка салона красоты. У погибшей осталось трое детей, сообщает 112 .

К косметологу обратилась 39-летняя Елизавета, которая хотела сделать процедуру по подтяжке кожи и удалению жировой ткани на внутренней стороне плеч. После введения обезболивающего у пациентки случился анафилактический шок. Она скончалась из-за реакции на «Лидокаин».

В салоне красоты прошли обыски. Несмотря на нелегальный характер процедур, Светлана называла себя косметологом и пластическим хирургом. В своих соцсетях она писала о медицинских стажировках в Европе и активно продвигала салон.

Светлане предъявили обвинение по ч. 2 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Вину обвиняемая полностью признала, ее отправили под домашний арест.

