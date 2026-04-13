Стала известна личность погибшей в салоне красоты россиянки

Погибшей в московском салоне красоты россиянке было 39 лет

Стала известна личность россиянки, которая погибла в московском салоне красоты на улице Краснопролетарской. Женщину звали Елизавета, ей было 39 лет, сообщает «112» .

Пациентка скончалась после процедуры из-за реакции организма на введение «Лидокаина». В салон красоты Елизавета пришла для проведения брахиопластики — подтяжки кожи рук и удаления лишнего жира.

После введения препарата у женщины наступил анафилактический шок. Ей оперативно вызвали скорую помощь, но спасти пациентку не удалось.

Специалист, проводившая процедуру, арендовала кабинет для работы. По предварительным данным, девушка работала без лицензии.

