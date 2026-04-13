Женщина умерла во время удаления жира и подтяжки кожи рук в Москве

39-летняя женщина скончалась во время проведения процедуры в частной клинике на Краснопролетарской улице в Москве. Пациентке стало плохо после введения обезболивающего препарата, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Специалист, который делал процедуру, снимал в помещении кабинет. У девушки не было лицензии на проведение такой деятельности. Причину смерти выяснят во время судмедэкспертизы. Прокуратура контролирует ход расследования.

По данным SHOT, погибшая планировала сделать процедуру по подтяжке кожи и удалению жировой ткани на внутренней стороне плеч. В здании любой желающий может арендовать кабинет для проведения тех или иных процедур. Снять можно комнату для педикюра, маникюра, визажа, парикмахерского дела и оказания других услуг.

