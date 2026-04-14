Не узнать: фотография 82-летней Регины Дубовицкой вызвала сожаления в Сети

Поклонники с грустью отреагировали на новое фото 82-летней российской телеведущей Регины Дубовицкой. Они сожалею о том, как быстро летит время, сообщает «Лента.ру» .

Совместным с телеведущей снимком поделилась в соцсетях юмористка Елена Воробей. В кадре Дубовицкая предстала в черной рубашке и с распущенными седыми волосами.

Воробей написала, что приехала в гости к «крестной маме олдскульного юмора всея Руси». Ведущей сделали презент в виде ее любимого торта «Прага».

Поклонники передали привет Дубовицкой и пожелали ей долгих лет жизни. Вместе с тем они поразмышляли о скоротечности времени.

«Как быстро летит время», «Я заплакал, да как так-то. Неужели уже все?», «Я ее не узнала», «Долгих лет жизни всем актерам „Аншлага“», — написали пользователи.

Ранее в Сети появилось фото Аллы Пугачевой, на котором она позирует с тростью. В кадре она выглядит сильно похудевшей.

