Педагог из Нового Уренгоя спел с Марковой в шоу Малахова

Преподаватель вокала из Нового Уренгоя Михаил Шилов выступил в программе «Привет, Андрей!» и исполнил дуэт с Татьяной Марковой. Ранее он победил в шоу «Поле чудес», сообщает «Север-Пресс» .

Михаил Шилов родился в Ростовской области и 15 лет живет в Новом Уренгое. Он преподает эстрадный вокал в «Академии талантов», где занимается более 80 учеников. Его воспитанники побеждали в конкурсе Сергея Пенкина «Золотая октава», а также становились лауреатами академии Игоря Крутого.

«Я открыт для всех, кто хочет петь. Нет никакого отбора, потому что голос есть у каждого. Те, кто приходит ко мне с нуля, часто становятся победителями престижных конкурсов. Например, мы завоевали первое место на международном конкурсе Сергея Пенкина «Золотая октава», а один из моих учеников стал лауреатом третьей степени в академии Игоря Крутого. Дети тянутся ко мне, потому что видят, что я иду в ногу со временем и увлечен своим делом. Родители всегда оказывают нам поддержку», — рассказал Шилов.

В программе «Привет, Андрей!» педагог исполнил с Татьяной Марковой песню «Вспоминай». В студии также присутствовали Шура, Прохор Шаляпин и Андрей Малахов.

«Когда мне было семь лет, мама попросила помочь с уборкой по дому, пообещав взамен деньги на новую машинку. Я старательно все сделал, но игрушку так и не купил. В магазине я увидел кассеты с фотографией Татьяны Марковой. Я влюбился в нее с первого взгляда! Именно поэтому на шоу я исполнил с ней в дуэте песню «Вспоминай», — поделился Михаил.

В 2025 году Шилов победил в программе «Поле чудес». В дальнейшем он планирует вывести учеников на федеральные каналы и сцену Кремля. Переговоры уже ведутся.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.