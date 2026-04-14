Адвокат Трунов назвал возможное наказание за фото кулича

Жительнице Санкт-Петербурга может грозить до года лишения свободы за фото кулича с секс-игрушкой, опубликованное в соцсетях, сообщает «Абзац» .

Адвокат Игорь Трунов заявил, что действия могут квалифицировать по двум статьям — административной и уголовной.

«Если фото было публично размещено в открытом доступе и его содержание возможно считать неприличным, оскорбляющим человеческое достоинство и общественную нравственность, то теоретически могут пытаться вменить часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ – распространение в интернете информации в неприличной форме. Санкция для гражданина по этой части – штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. В теории при правовой оценке возможно расценить по статье 148 УК РФ – публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные с целью оскорбления религиозных чувств верующих. [За это предусмотрен] штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до года», – уточнил Трунов.

Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

Ранее уроженка Саранска опубликовала видео, где готовит кальян на куличе. Следственный комитет возбудил дело о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, девушку задержала полиция.

