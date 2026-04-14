Ливан и Израиль решили продолжить прямые переговоры при посредничестве США

Ливан и Израиль договорились продолжить прямые переговоры при посредничестве США. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам трехсторонней встречи в Госдепартаменте, сообщает РИА Новости .

Стороны согласились запустить прямой диалог в сроки и в месте, которые будут выбраны дополнительно. Встреча при участии госсекретаря Марко Рубио стала первым контактом Бейрута и Тель-Авива с 1993 года.

США поддерживают продолжение беседы и надеятся, что переговоры выйдут за рамки договоренностей 2024 года, в результате чего будет достигнуто всеобъемлющее мирное соглашение. Вашингтон считает, что прогресс может помочь в восстановлении Ливана.

Израиль заявил о готовности участвовать в прямых переговорах для урегулирования спорных моментоа. Ливан, в свою очередь, подчеркнул необходимость реализации соглашения о прекращении огня от ноября 2024-го, соблюдения суверенитета и решения гуманитарных проблем.

