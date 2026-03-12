Алла Пугачева начала ходить с тростью

сегодня в 14:23

В Сети появилось фото 76-летней Аллы Пугачевой с тростью

Очевидцы засняли 76-летнюю Аллу Пугачеву, пока она прогуливалась с тростью в компании супруга Максима Галкина*, сообщает «Фонтанка.ру» .

Фото артистки появилось в соцсетях два дня назад. В кадре Пугачева стоит, опираясь на трость. На певице кепка и темные солнцезащитные очки. Она выглядит сильно похудевшей.

Рядом с Пугачевой стоит ее супруг. Галкин* одной рукой держит букет желтых тюльпанов, а второй приобнимает жену.

Пугачевой в апреле исполнится 77 лет.

Ранее пластический хирург Софья Абдулаева допустила, что Пугачева сделала пластическую операцию для омоложения. На недавних снимках знаменитости видны вероятные следы эндоскопической подтяжки лба.

* Физлицо признано иноагентом в РФ.

