Пугачева могла омолодиться с помощью «пластики»

Хирург Абдулаева допустила, что Пугачева обратилась к «пластике» для омоложения

Пластический хирург Софья Абдулаева допустила, что певица Алла Пугачева сделала пластическую операцию для омоложения. На недавних снимках знаменитости видны вероятные следы эндоскопической подтяжки лба.

Абдулаева допустила, что у певицы поменялся овал лица. Он оказался более четким. Достичь этого можно разными способами.

Доктор считает, что Пугачева могла обратиться к пластическому хирургу или косметологу.

«Алла Борисовна поддерживает марку рядом с Максимом (Галкиным* — ред.). Надо, конечно же, выглядеть достойно», — отметила пластический хирург во время беседы с Газетой.ru.

Абдулаева отметила, что в Израиле хорошая медицина. Могли быть как стволовые клетки, так и подтяжка лица с аппаратной косметологией. Перечень процедур может быть разным для «возрастного лица».

*Максим Галкин признан в России иностранным агентом.

