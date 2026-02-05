Пугачева могла омолодиться с помощью «пластики»
Пластический хирург Софья Абдулаева допустила, что певица Алла Пугачева сделала пластическую операцию для омоложения. На недавних снимках знаменитости видны вероятные следы эндоскопической подтяжки лба.
Абдулаева допустила, что у певицы поменялся овал лица. Он оказался более четким. Достичь этого можно разными способами.
Доктор считает, что Пугачева могла обратиться к пластическому хирургу или косметологу.
«Алла Борисовна поддерживает марку рядом с Максимом (Галкиным* — ред.). Надо, конечно же, выглядеть достойно», — отметила пластический хирург во время беседы с Газетой.ru.
Абдулаева отметила, что в Израиле хорошая медицина. Могли быть как стволовые клетки, так и подтяжка лица с аппаратной косметологией. Перечень процедур может быть разным для «возрастного лица».
*Максим Галкин признан в России иностранным агентом.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.