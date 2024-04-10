В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за аномально жаркой погоды
В Москве ввели «оранжевый» уровень из-за аномальной для апреля жары
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В столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за высокой для апреля температуры воздуха. Она превысит климатическую норму на 7 и более градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Период предупреждения продлится до 14 часов 12 апреля.
Аналогичный уровень опасности погоды объявили в Подмосковье, Тверской, Рязанской, Костромской, Ивановской и других областях ЦФО.
На базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, за последние 24 часа выпало 4 мм осадков. Это составляет примерно 11% от нормы.