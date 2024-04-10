«Оранжевый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за аномальной жары

В Москве и Подмосковье до пятницы будет действовать повышенный уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре .

В столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень из-за сильного потепления, которое приведет к превышению нормы температуры на 7 градусов выше нормы и более.

Предупреждение действует до 14:00 пятницы, 12 апреля.

Также «оранжевый» уровень введен в Подмосковье из-за паводка с 14:00 11 апреля по 12:00 13 апреля.