«Оранжевый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за аномальной жары
В столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень из-за сильного потепления
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В Москве и Подмосковье до пятницы будет действовать повышенный уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре.
В столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень из-за сильного потепления, которое приведет к превышению нормы температуры на 7 градусов выше нормы и более.
Предупреждение действует до 14:00 пятницы, 12 апреля.
Также «оранжевый» уровень введен в Подмосковье из-за паводка с 14:00 11 апреля по 12:00 13 апреля.