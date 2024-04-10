11% месячной нормы осадков выпало в Москве за последние сутки

В Москве, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, за последние 24 часа выпало 4 мм осадков. Это составляет примерно 11% от нормы апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам Леуса, такой показатель близок к обычной суточной норме. В своем Telegram-канале синоптик добавил, что в южной части Московской области дождей почти не было, а на севере прогремели летние ливни.

Больше всего осадков выпало в Дмитрове — почти 2/3 от нормы апреля, или 65%.

Ранее в Подмосковье продлили «оранжевый» уровень опасности из-за паводка.