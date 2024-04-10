В Подмосковье продлили «оранжевый» уровень опасности из-за паводка

На территории Московской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за паводка. Период предупреждения продлится до 13:00 11 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Уровень воды увеличится на реках Протве у города Верея, Нерской у города Куровское, Москве у деревни Барсуки, Лусянке у деревни Черники, Исконе у деревни Новинки, Волошне у деревни Чертаново, Катыш у села Троицкое.

Подъем уровня воды на реках местами будет достигать до 0,1 — 0,3 метра.

Наблюдается активный подъем уровня воды в водоемах региона, и список рек, где возможно возникновение высокого половодья, увеличивается.