В Москве началось заседание суда, где изберут меру пресечения Артему Чекалину

Блогера и его экс-супругу Валерию (Лерчек) обвиняют в валютных операциях с использованием подложных документов. В Москве в пятницу началось заседание Троицкого районного суда, в рамках которого Артему изберут меру пресечения.

В зал мужчину доставили в наручниках. Он, Лерчек и другие фигуранты дела вину не признали. Отмечается, что в пятницу меру пресечения изберут и бывшей супруге Артема.

Следствие будет просить отправить Чекалиных под домашний арест.

Ранее бывшие супруги были задержаны по подозрению в выводе денег за онлайн-марафоны через ОАЭ. С помощью подложных документов они вывели из РФ более 250 млн рублей. Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.