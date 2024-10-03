Чекалиным предъявили обвинения в незаконных валютных операциях

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Валерии и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение за валютные операции с использованием подложных документов, сообщили в пресс-службе прокураты Москвы.

Они подозреваются в том, что с помощью подложных документов вывели за пределы России более 250 млн рублей.

Обвиняемые обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка.

В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что скандально известных блогеров Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема обвиняют в незаконных финансовых махинациях. По словам юриста Ильи Русяева, звездной экс-паре может грозить лишение свободы сроком до 3 лет или крупные штрафы.