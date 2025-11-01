В Москве началось прощание актером из «Полицейский с Рублевки» Романом Поповым

Гражданская панихида по актеру Роману Попову, сыгравшего Мухича из сериала «Полицейский с Рублевки», началась в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко в столице, передает корреспондент РИАМО.

В субботу поклонники его творчества, друзья, коллеги и близкие собрались, чтобы проводить артиста в последний путь. Многие приносят траурные венки и цветы.

Популярность среди зрителей Попову принесла комедийная роль в сериале «Полицейский с Рублевки». Зрителям очень понравилось, как хорошо актер создал образ следователя Игоря Мухича. Помимо этого, Попов снимался в других сериалах и фильмах, таких как «На Рубле без рубля», «Новогодний ол инклюзив», «Рассмеши меня», «Любовь в нерабочие недели», «Казанова в России. Тайная миссия», «Убить босса», «Ботан и супербаба».

В 2018 году у Попова диагностировали рак мозга. Актер продолжительное время боролся с заболеванием. Лечение имело положительный эффект. Но онкология вернулась в 2025 году в тяжелой форме.

О его смерти сообщили 28 октября. Попов ушел из жизни в 40 лет.

