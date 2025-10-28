«Организм не справился»: продюсер рассказала о последних месяцах актера Попова

Актриса и продюсер Наталья Громова заявила, что в последние дни жизни актер Роман Попов, известный по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», боролся с рецидивом рака мозга и его часто навещали друзья и коллеги, сообщает kp.ru .

«Так, мы с актерами начали сами приезжать к Роме в гости. Веселили и бодрили его, пели песни, делали с ним зарядку. Правда, одним глазом он уже вообще ничего не видел, но бодрился. Он лежал дома, за ним ухаживала мамочка. Она говорила, что после наших визитов ему становилось лучше», — рассказала Громова.

По ее словам, с Поповым работал опытный врач, болезнь стала отступать, но затем вернулась. 11 октября его экстренно госпитализировали из-за критического состояния. Там врачи провели хирургическое вмешательство, после которого пациент погрузился в коматозное состояние.

Когда Роман вышел из комы, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в связи с неспособностью дышать самостоятельно, но в результате у него отказали уже все органы. Романа Попова не стало 28 октября.

