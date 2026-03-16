В Москве арестовали футболиста, убившего бизнес-леди под влиянием мошенников

Столичный суд учел позицию стороны обвинения и на период расследования уголовного дела арестовал 20-летнего футболиста Даниила С., которого подозревают в убийстве бизнес-леди под влиянием мошенников. Об этом сообщила прокуратура по Москве .

20-летнего футболиста обвиняют по пунктам «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное организованной группой из корыстных побуждений», а также по пунктам «а, б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованный группой, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

По данным следствия, вечером 13 марта 2026 года обвиняемый, следуя инструкциям неустановленных лиц, полученным по телефону, прибыл в квартиру на Строгинском бульваре. После звонка в домофон и сообщения кодового слова дверь ему открыла 16-летняя дочь бизнес-леди. Подросток, действуя под диктовку телефонных мошенников, считала фигуранта «стажером» правоохранительных органов.

Когда девушка вышла из квартиры, чтобы, выполняя телефонные указания, отвлечь свою мать, подозреваемый приступил к вскрытию сейфа. Застав в помещении хозяйку, он, руководствуясь указаниями «кураторов», взял нож и нанес женщине ряд ударов как кулаком, так и холодным оружием, пытаясь выведать код от хранилища.

Осознав, что женщина скончалась, обвиняемый вскрыл сейф и похитил находившиеся там денежные средства в иностранной валюте на сумму свыше одного миллиона рублей, а также ценности, которые, следуя указаниям звонившего, выбросил в окно.

Как пояснил сам обвиняемый, ему позвонила неизвестная, которая под предлогом поиска почтового отправления выяснила его личные данные. Вслед за этим ему пришло сообщение о взломе учетной записи на портале госуслуг и номер телефона для связи. Поверив этому и набрав указанный номер, он узнал, что от его имени была оформлена доверенность на постороннего человека.

Под угрозой якобы неминуемого уголовного преследования он стал выполнять все указания неизвестных: провел по видеосвязи «фиктивный обыск» в своей квартире, прилетел в Москву, заселился в отель, купил новый телефон и номер к нему, болгарку, лом, кувалду, перчатки и очки, после чего прибыл на Строгинский бульвар, где и совершил инкриминируемое ему деяние.

Расследование данного уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Северо-Западного административного округа Москвы.

Ранее сообщалось, что подозреваемым в убийстве столичной предпринимательницы оказался 20-летний игрок футбольного клуба «Урал» Даниил С., который в своей профессиональной деятельности преуспевал и подавал большие надежды. Позднее ему предъявили обвинение.

