В Московском регионе продлили «желтый» уровень из-за ветра и гололеда

В Москве и Подмосковье непогода продлится до вечера 10 апреля. В связи с этим в регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Он введен в Московском регионе из-за ветра до 21 часа 9 апреля. Затем «желтый» уровень будет действовать по этой же причине с 9 часов до 21 часа 10 апреля. В пятницу ожидается усиление северо-восточного и восточного ветра местами в порывах до 15 м/с.

Кроме того, «желтый» уровень продлили в Москве и области до 9 часов 10 апреля из-за гололедно-изморозевых отложений. Ранее он действовал только до 00 часов 10 апреля.

В этот период прогнозируются осадки в виде снега и дождя. В течение суток 9 апреля местами возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица на дорогах. Также сохранится в отдельных районах ночью и утром 10 апреля.

В четверг в Москву и Подмосковье пришло настоящее ненастье. С утра в регионе шел дождь, который уже днем сменился мокрым снегом. К вечеру появился снежный покров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.