В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедно-изморозевых отложений. В регионе ожидаются осадки в виде снега и дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

С 9 до 21 часа 9 апреля в столице и Подмосковье будет дуть северо-восточный ветер. Местами порывы достигнут 16 м/с.

Также «желтый» уровень погодной опасности объявили с 23 часов 7 апреля до 00 часов 10 апреля из-за гололедно-изморозевых отложений. Ночью 8 апреля и весь день 9 апреля мокрый снег будет налипать на проводах и деревьях, на дорогах возможна гололедица.

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили ранее в Московской области из-за половодья. Он будет действовать до 16 часов 9 апреля.

