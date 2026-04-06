В Подмосковье продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за половодья

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Московской области из-за половодья. Он будет действовать до 16 часов 9 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Высокое половодье ожидается на реках Протва у г. Верея, Катыш у с. Троицкое, Нерская у г. Куровское. Может произойти затопление некапитальных сооружений и участков дорог.

Также в Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он будет действовать до 18 часов 9 апреля. В это время в ночные и утренние часы на некоторых участках дорог ожидается гололедица.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 8 апреля на Подмосковье и столицу обрушится мокрый снег. Местами может образоваться временный снежный покров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.