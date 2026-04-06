Мокрый снег обрушится на Московский регион 8 апреля

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 8 апреля на Подмосковье и столицу обрушится мокрый снег. Местами может образоваться временный снежный покров, сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам синоптика, порывы ветра могут достигать 15 м/с. При этом осадки в виде снега будут идти в регионе в течение нескольких дней.

«Такая погода продлится как минимум до субботы. Местами может даже установиться временный снежный покров, но долго снег не пролежит. Помните же, в прошлом году была аналогичная погода, в тех же числах. И тогда снег пролежал больше недели», — рассказала Позднякова.

Подробности о том, какой будет погода в апреле текущего года в Подмосковье и столице, читайте в материале РИАМО.

