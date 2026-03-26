Какой будет погода в апреле 2026 в Москве и Подмосковье: прогноз синоптиков

Март 2026 года запомнится жителям столичного региона невероятно теплой погодой: согласно данным географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, с начала месяца в Москве были побиты сразу три вековых рекорда максимальной суточной температуры. Между тем уже в будущую среду в свои права вступит апрель — второй месяц весны.

Какой будет погода в начале апреля в Москве и Подмосковье

Согласно предварительному прогнозу центра погоды «Фобос», конец марта и начало апреля принесут в столичный регион небольшое похолодание. В пятницу, 27 марта, в Москве на фоне ясной погоды ночью ожидается плюс 2-4 градуса (по области — от нуля до плюс 2 градусов), а днем в столичном регионе потеплеет до плюс 10-12 градусов.

Последние выходные марта начнутся в Москве с ночных температур в плюс 6-8 градусов, а в Подмосковье — в плюс 4-6 градусов. Днем 28 марта на фоне переменной облачности в столице потеплеет до плюс 12-14 градусов (по области — до плюс 11-13 градусов). В воскресенье, 29 марта, в Москве ожидается переменная облачность, а в Подмосковье небо затянут облака. Ночью в столице плюс 6-8 градусов, днем — плюс 11-13 градусов. В Подмосковье ночью плюс 5-7 градусов, днем — плюс 10-12 градусов.

В ночь на понедельник, 30 марта, на фоне пасмурной погоды столбики термометров в столице покажут плюс 6-8 градусов (по области — плюс 4-6 градусов), днем — плюс 10-12 (плюс 3-5 градуса в области). При этом в Московской области могут пройти дожди. Вторник, 31 марта, начнется с ночных температур в плюс 7-9 градусов в столице и в плюс 2-4 градуса в Московской области. Днем потеплеет до плюс 10-12 и плюс 7-9 градусов — в Москве на фоне переменной облачности, а в области — на фоне пасмурной погоды без осадков.

Первый день апреля встретит жителей Москвы пасмурной погодой с дождями, а Подмосковья — переменной облачностью. Согласно предварительным прогнозам, в ночь на среду в столице ожидается плюс 6-8 градусов (по области — плюс 3-5 градусов), а днем — плюс 8-10 и плюс 7-9 градусов соответственно. В четверг, 2 апреля, в столичном регионе установится пасмурная погода, возможны дожди. В Москве ночью плюс 4-6, днем — плюс 6-8 градусов. По области — плюс 3-5 и плюс 8-10 градусов соответственно.

Погода в апреле 2026: дожди и туманы

Согласно предварительному прогнозу портала Gismeteo, во второй месяц весны 2026 года Московский регион в основном ждет пасмурная погода или погода с переменной облачностью, но найдется место и для пяти ясных дней: 4, 9-11 и 21 апреля. Впрочем, это лишь один из вероятных сценариев. По предварительным данным, на протяжении более двух недель месяца возможны дожди, особенно сильные 6 и 16 апреля, а 1 апреля синоптики не исключают образование тумана.

Самая холодная ночь, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут всего плюс четыре градуса, выпадет на пятницу, 10 апреля. Самая низкая дневная температура — плюс девять градусов — ожидается 10–11 апреля. Самыми теплыми ночами четвертого месяца года могут стать ночи на 23–26 апреля, когда столбики термометров опустятся до 11 градусов выше нуля. Самая высокая дневная температура — плюс 15 градусов — ожидается 1, а также 25–26 апреля.

Какой будет середина весны 2026 в Москве и Подмосковье

Согласно прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в первые пять дней апреля в столице полностью исчезнет снежный покров. В то же время первая половина месяца в Москве ожидается прохладной — об этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее сообщал агентству «Москва». По мнению синоптика, погода в апреле будет противоречивой.

Начало месяца ожидается прохладным, а затем наступит «обычная весна», характеризующаяся в первые пять дней месяца достаточно низкими температурами, чуть ниже нормы или близко к ней. Также апрель восполнит недостаток осадков, возникший в марте — особенно дождливым будет начало месяца.

О том, что в начале апреля в Москву придет сезон дождей, в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, Москва» сообщала и ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Согласно ее прогнозу, похолодание в начале апреля не прогнозируется.

Так, в дневные часы столбики термометров будут стабильно показывать плюс 15 градусов. При этом, по словам Поздняковой, ожидать снега в предстоящем месяце не стоит. Она объяснила, что, хотя подобные ситуации не являются редкостью, на данный момент модели демонстрируют «очень оптимистичный прогноз».

«До конца этого месяца осадков не будет, идет процесс снеготаяния. Так что к началу-середине апреля снега уже не будет совсем. Все очень хорошо сейчас, ожидаем приятную и теплую погоду в апреле», — заключила специалист.