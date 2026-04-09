Плотно накрыло: снежный покров образовался в Московском регионе

В четверг в Москву и Подмосковье пришло настоящее ненастье. С утра в регионе шел дождь, который уже днем сменился мокрым снегом. К вечеру снежный покров покрыл газоны и тротуары.

Так, на северо-востоке Москвы за снегом уже не видно травы на газонах. Автомобили тоже оказались сильно заметены. Снегопад сопровождается сильными порывами ветра. Аналогичная ситуация наблюдается и в других районах мегаполиса.

Из-за непогоды горожан просят воспользоваться общественным транспортом — в столице ожидаются серьезные пробки.

Не обошла такая вообще не весенняя погода и Подмосковье — его тоже заносит снегом. Так, Химки накрыла настоящая метель. По словам местных жителей, высота снежного покрова местами достигает 1 см. Снег не переставая валит и в других городах Московской области.

«Погода сегодня просто за гранью цензуры», — пишут жители Люберец, негодуя от снегопада в апреле.

Снег будет идти и в ночь на 10 апреля, также немного подморозит. Днем тоже пройдут осадки, местами умеренные. Весна по-настоящему вернется в Московский регион только в начале следующей недели.

