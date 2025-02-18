В Минтруда напомнили о длинных майских выходных после 23 Февраля и 8 Марта

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в текущем году праздничные дни 23 Февраля и 8 Марта выпадают на выходные, поэтому сокращения рабочей недели не будет, однако это даст возможность россиянам отдохнуть дольше на майские праздники, сообщает ТАСС .

«Получилось так, что 8 Марта и 23 Февраля выпали на выходные дни, мы этими днями воспользовались, чтобы сформировать достаточно длинные майские праздники», — сказал Котяков.

По словам министра, в настоящее время календарь организован таким образом, что количество непрерывных рабочих недель в течение года минимизировано.

Глава Минтруда добавил, что при формировании календаря выходных и рабочих дней правительство принимает во внимание продолжительность новогодних и майских праздников, чтобы обеспечить гражданам максимальный комфорт, «не разрывая неделю».

Ранее Котяков заявил, что в 2027 году в России может начать работать новая система оплаты труда работников бюджетной сферы.