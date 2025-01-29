Глава Минтруда Котяков: новая система оплаты для бюджетников заработает в 2027 г

В 2027 году в стране может начать работать новая система оплаты труда работников бюджетной сферы, сообщает «Парламентская газета» .

«Мы уже сформировали перечень всех компенсационных и стимулирующих выплат, простраиваем линейку окладов с учетом дифференциации навыков и квалификаций», — сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, в ведомстве рассчитали коэффициент так называемой межрегиональной экономической дифференциации в окладах, в котором учли покупательную способность и заработные платы в субъектах страны.

Министр уточнил, по каждой отрасли был сделан перечень пилотных территорий — по три на каждую. За 2025 и 2026 годы там проведут тестирование новой системы.