В Минфине не получали предложений о запрете продажи алкоголя молодежи

Статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что в ведомстве не получали предложений запретить продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года. Официальный документ будут рассматривать только после его получения, сообщает ТАСС .

«У нас на данный момент позиция не сформирована», — добавил Сазонов во время ежегодной встречи с главами ЦБ РФ, организованной Ассоциацией банков России.

За полный запрет продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года, выступил глава СК РФ Александр Бастрыкин. Под запрет, согласно инициативе, может попасть слабоалкогольная и пивоваренная продукция. Бастрыкин считает, что такая мера позволит помешать алкоголизации молодежи.

Запретить алкоголь хочет и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Также главу региона не устраивает, что женщины делают аборты. Пять жительниц Вологды уже пожаловались депутатам, что им не прервали беременность из-за губернатора.