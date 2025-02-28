Жительницы Вологды пожаловались, что им не сделали аборт из-за губернатора

Пять жительниц Вологды пожаловались депутату Александру Морозову. Женщины заявили, что им отказали в аборте после призывов губернатора региона Георгия Филимонова к медикам не прерывать беременность без показаний, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Филимонов пообещал вознаграждение тем врачам, которые смогут отговорить женщин от аборта. Депутат Морозов сообщил, что теперь больницы отчитываются о таких отказах перед Минздравом Вологодской области.

Одна из женщин рассказала, что ей пришлось ехать в Ярославскую область и тратить на поездку 50 тыс. рублей, чтобы прервать беременность. Еще две женщины обратились к депутату Госдумы от Вологодской области Алексею Канаеву. Он заявил, что будет обращаться в контрольно-надзорные органы, если отказы подтвердятся. Женщины подписывают петицию о досрочной отставке губернатора.

По словам Морозова, вопрос абортов серьезный, но тотальные запреты не решат проблему. Он подчеркнул, что на демографическую ситуацию влияет отсутствие уверенности в завтрашнем дне, которую и нужно обеспечить властям.

Филимонов решил игнорировать жалобы местных жителей. Более того, он обвиняет их в поддержке нетрадиционных ценностей. Он публикует слова благодарности тех, кто поддерживает его позицию по запрету абортов и алкоголя.