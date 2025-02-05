Бастрыкин выступил за полный запрет продажи алкоголя лицам младше 21 года

Глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил запретить в России продажу любых алкогольных напитков гражданам, не достигшим возраста 21 года, сообщает ТАСС .

Под запрет, согласно инициативе, попадет в том числе слабоалкогольная и пивоваренная продукция.

Бастрыкин считает, что такая мера позволит помешать алкоголизации молодежи.

Также глава СК РФ предложил снизить возрастной порог для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет. По его словам, эта мера будет направлена на борьбу с вовлечением подростков в наркобизнес.

Ранее стало известно, что россияне начали приобретать экзотические алкогольные напитки. Например, в 2024 году на 350% вырос спрос на корейское соджу.