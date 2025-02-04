Рост на 350%: россияне заинтересовались экзотическим алкоголем

Жители РФ начали приобретать экзотические алкогольные напитки, которые ассоциируются с иностранными государствами. Например, в 2024 году на 350% вырос спрос на корейское соджу, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на статистику аналитической компании «Нильсен».

В 2024 году продажи экзотических алкогольных напитков в РФ увеличились на 93,1% год к году в натуральном выражении. В денежном тоже фиксируется рост на 53,8%.

На 348% увеличился спрос на южнокорейское соджу. На 61% стала популярнее грузинская чача.

На 13% продажи выросли у французского кальвадоса. Еще россияне стали чаще покупать итальянскую граппу — ее продажи выросли на 11,7%. Причины — в локализации производства продукции, что удешевляет ее стоимость.

Ранее психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин развеял миф о пользе алкоголя в малых дозах. В ВОЗ считают, что безопасной дозы спиртных напитков нет.